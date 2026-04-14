Rencontre des acteurs de la médiation numérique du Roannais, Technopole Diderot, Roanne

Rencontre des acteurs de la médiation numérique du Roannais Mercredi 1 juillet, 00h00 Technopole Diderot Loire

Sur invitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T00:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-01T00:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:59:00+02:00

Nous avons le plaisir de vous informer que la 6ᵉ rencontre des acteurs de la médiation numérique du Roannais se tiendra le 1ᵉʳ juillet 2026, au Technopole Diderot, sur l’ensemble de la journée.

Ce rendez‑vous annuel est l’occasion de renforcer les liens entre les structures du territoire engagées dans l’accompagnement des publics et de partager nos pratiques autour des enjeux d’autonomie numérique, d’accès aux droits et d’inclusion.

Cette édition rassemblera les acteurs du numérique, de l’animation jeunesse, ainsi que l’ensemble des partenaires mobilisés autour de ces thématiques.

Zoomacom, le Département, les coordinateurs CTG de Roannais Agglomération et l’Espace Numérique seront heureux de vous accueillir.

Technopole Diderot 1 Rue Charbillot, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Cette édition rassemblera les acteurs du numérique, de l’animation jeunesse, ainsi que l’ensemble des partenaires mobilisés autour de ces thématiques.