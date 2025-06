Rencontre des anciens des écoles Saint-Cirgues 28 juin 2025 10:00

Rencontre conviviale des anciens élèves des écoles du Sern, de Saint-Cirgues et des environs. Un moment de partage intergénérationnel autour de souvenirs d’école et d’anecdotes de jeunesse. Cette manifestation permet de renforcer les liens sociaux et de valoriser la mémoire collective du territoire.

Tarif non communiqué (prévoir participation au repas à la carte)

– 10h Accueil dans la cour de l’école à Saint-Cirgues, boissons, gâteaux et crêpes

– 12h30 Repas au restaurant Les Rives du Tolerme à Sénaillac

– 15h Retour dans la cour de l’école du Sern

– 15h30 Marche sur le chemin de l’école jusqu’aux Terres Rouges (800 m, terrain plat) .

Cour de l’école

Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 81 05 53 31

English :

A convivial gathering of former pupils from schools in Le Sern, Saint-Cirgues and the surrounding area. A moment of intergenerational sharing of school memories and youthful anecdotes. The event helps strengthen social ties and promote the region’s collective memory.

Price not communicated (meal participation à la carte)

German :

Geselliges Treffen der ehemaligen Schüler der Schulen von Le Sern, Saint-Cirgues und Umgebung. Ein Moment des generationenübergreifenden Austauschs rund um Schulerinnerungen und Anekdoten aus der Jugend. Diese Veranstaltung ermöglicht es, die sozialen Bindungen zu stärken und das kollektive Gedächtnis der Region aufzuwerten.

Tarif nicht bekannt gegeben (Teilnahme an der Mahlzeit à la carte vorsehen)

Italiano :

Un incontro amichevole tra ex alunni delle scuole di Le Sern, Saint-Cirgues e dintorni. Un momento di condivisione dei ricordi scolastici e degli aneddoti di gioventù. Questo evento contribuisce a rafforzare i legami sociali e a promuovere la memoria collettiva del territorio.

Prezzo non comunicato (la partecipazione al pasto è à la carte)

Espanol :

Encuentro amistoso de antiguos alumnos de las escuelas de Le Sern, Saint-Cirgues y alrededores. Un momento para compartir recuerdos escolares y anécdotas de juventud. Este evento contribuye a reforzar los lazos sociales y a promover la memoria colectiva de la zona.

Precio no comunicado (la participación en la comida es a la carta)

