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Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze Saint-Jean-le-Vieux vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Place du village
Ville
64220 Saint-Jean-le-Vieux
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze

Place du village Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concert de Jazz en plein air sur la place du village avec le trio Naamloze . Le trio développe un répertoire original où se mêlent musique structurée et improvisations. A cette occasion la place du village sera un lieu d’écoute et de partage.   .

Place du village Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10 

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English : Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze

L’événement Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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