Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze Saint-Jean-le-Vieux vendredi 10 juillet 2026.

Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze

Place du village Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert de Jazz en plein air sur la place du village avec le trio Naamloze . Le trio développe un répertoire original où se mêlent musique structurée et improvisations. A cette occasion la place du village sera un lieu d’écoute et de partage. .

Place du village Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze

L’événement Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque