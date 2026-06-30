Informations pratiques

Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts conférence Histoire et petites histoires de la gastronomie basco-navarraise

Salle Mizpira Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Rencontre des Arts conférence Histoire et petites histoires de la gastronomie basco-navarraise par le conférencier Eric le Blay. Nous découvrirons certainement quelques préparations originales de Donazaharre / Saint-Jean-Le-Vieux .

Salle Mizpira Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre des Arts conférence Histoire et petites histoires de la gastronomie basco-navarraise

L’événement Rencontre des Arts conférence Histoire et petites histoires de la gastronomie basco-navarraise Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque