Informations pratiques

Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts karaoké avec le groupe Gazte Zaharrak

Parking interieur de la mairie Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Karaoké avec le groupe Gazte Zaharrak en extérieur à 21h au parking interne de la mairie. Un vrai moment de détente et de bonne humeur avec des chansons d’hier et d’aujourd’hui. .

Parking interieur de la mairie Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10

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English : Rencontre des Arts karaoké avec le groupe Gazte Zaharrak

L’événement Rencontre des Arts karaoké avec le groupe Gazte Zaharrak Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque