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Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon Saint-Jean-le-Vieux dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Eglise
Ville
64220 Saint-Jean-le-Vieux
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon

Eglise Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Nous accueillerons en l’église de Saint Jean le Vieux la soprano Elise ARCHAMBAULT accompagnée par l’accordéoniste Jean Christian IRIGOYEN pour un divertissement musical .   .

Eglise Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10 

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English : Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon

L’événement Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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