Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon Saint-Jean-le-Vieux
Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon Saint-Jean-le-Vieux dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Jean-le-Vieux
Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon
Eglise Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Nous accueillerons en l’église de Saint Jean le Vieux la soprano Elise ARCHAMBAULT accompagnée par l’accordéoniste Jean Christian IRIGOYEN pour un divertissement musical . .
Eglise Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon
L’événement Rencontre des Arts la soprano Elise Archambault et J.Christian Irigoyen à l’accordéon Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques)
- Balade avec un berger à Iraty Ferme Peotenia Saint-Jean-le-Vieux 30 juin 2026
- Visite des salaisons Mayté sur réservation Saint-Jean-le-Vieux 30 juin 2026
- Balade avec un berger à Iraty Ferme Peotenia Saint-Jean-le-Vieux 2 juillet 2026
- Visite des salaisons Mayté sur réservation Saint-Jean-le-Vieux 2 juillet 2026
- Visite de la laiterie de la Nive sur réservation Saint-Jean-le-Vieux 3 juillet 2026