Saint-Jean-le-Vieux

Rencontre des Arts semaine culturelle-kultur astea

Mur à gauche Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Exposition de peintures, sculptures, art textile, artisanat d’art, gravures, photos. Cette exposition se tiendra dans le mur à gauche de Saint Jean le Vieux gracieusement mis à disposition de l’association par la municipalité de Saint Jean le Vieux. Trente-cinq exposants sont attendus. Certains exposants présenteront leur savoir faire en faisant des démonstrations pendant toute la semaine. .

Mur à gauche Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10

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English : Rencontre des Arts semaine culturelle-kultur astea

L’événement Rencontre des Arts semaine culturelle-kultur astea Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque