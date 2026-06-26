Rencontre des Arts semaine culturelle-kultur astea Saint-Jean-le-Vieux
Rencontre des Arts semaine culturelle-kultur astea Saint-Jean-le-Vieux samedi 4 juillet 2026.
Saint-Jean-le-Vieux
Rencontre des Arts semaine culturelle-kultur astea
Mur à gauche Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Exposition de peintures, sculptures, art textile, artisanat d’art, gravures, photos. Cette exposition se tiendra dans le mur à gauche de Saint Jean le Vieux gracieusement mis à disposition de l’association par la municipalité de Saint Jean le Vieux. Trente-cinq exposants sont attendus. Certains exposants présenteront leur savoir faire en faisant des démonstrations pendant toute la semaine. .
Mur à gauche Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10
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English : Rencontre des Arts semaine culturelle-kultur astea
L’événement Rencontre des Arts semaine culturelle-kultur astea Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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