Saint-Jans-Cappel

Rencontre des auteurs à la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel

2266 Route du Parc Saint-Jans-Cappel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

La Villa vous invite à un moment privilégié de découverte et de partage à l’occasion de ses rencontres d’auteurs.

Dans le cadre de ses cartes blanches, les auteurs en résidence vous proposent des formes libres et variées — lectures, ateliers d’écriture, échanges ou autres propositions sensibles.

La Villa Marguerite Yourcenar vous invite à un moment privilégié de découverte et de partage à l’occasion de ses rencontres d’auteurs.

Dans le cadre de ses cartes blanches, les auteurs en résidence vous proposent des formes libres et variées — lectures, ateliers d’écriture, échanges ou autres propositions sensibles — autant d’occasions de découvrir leur univers et leur démarche.

Ces rendez-vous sont pensés comme des espaces ouverts, propices à la rencontre, à la curiosité et au dialogue avec celles et ceux qui écrivent aujourd’hui.

Venez partager un moment singulier au cœur de la création littéraire ! .

2266 Route du Parc Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 48 90

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English :

La Villa invites you to a privileged moment of discovery and sharing at its author encounters.

As part of their cartes blanches series, the authors in residence offer a variety of free-form events: readings, writing workshops, discussions and other sensitive proposals.

L’événement Rencontre des auteurs à la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur de Flandre