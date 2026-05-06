Rencontre des auteurs à la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel
Rencontre des auteurs à la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel jeudi 4 juin 2026.
Saint-Jans-Cappel
Rencontre des auteurs à la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
2266 Route du Parc Saint-Jans-Cappel Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
La Villa vous invite à un moment privilégié de découverte et de partage à l’occasion de ses rencontres d’auteurs.
Dans le cadre de ses cartes blanches, les auteurs en résidence vous proposent des formes libres et variées — lectures, ateliers d’écriture, échanges ou autres propositions sensibles.
La Villa Marguerite Yourcenar vous invite à un moment privilégié de découverte et de partage à l’occasion de ses rencontres d’auteurs.
Dans le cadre de ses cartes blanches, les auteurs en résidence vous proposent des formes libres et variées — lectures, ateliers d’écriture, échanges ou autres propositions sensibles — autant d’occasions de découvrir leur univers et leur démarche.
Ces rendez-vous sont pensés comme des espaces ouverts, propices à la rencontre, à la curiosité et au dialogue avec celles et ceux qui écrivent aujourd’hui.
Venez partager un moment singulier au cœur de la création littéraire ! .
2266 Route du Parc Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 48 90
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English :
La Villa invites you to a privileged moment of discovery and sharing at its author encounters.
As part of their cartes blanches series, the authors in residence offer a variety of free-form events: readings, writing workshops, discussions and other sensitive proposals.
L’événement Rencontre des auteurs à la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur de Flandre