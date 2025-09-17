Rencontre des bibliothécaires juniors Bibliothèque Gutenberg Paris

Rencontre des bibliothécaires juniors Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 17 septembre 2025.

Tu as des idées ? Viens participer à la vie de la bibliothèque et du quartier !

Les bibliothécaires juniors, c’est un groupe de jeunes qui imaginent :

– des nouveaux projets pour la bibliothèque (décorations d’Halloween, lancement des Talents de ouf,..)

– des animations (lectures, ateliers créatifs, jeux,…)

Toutes les idées seront bienvenues, écoutées et discutées. On vous attend autour d’un goûter !

À partir de 7 ans

Appel aux bibliothécaires juniors : rejoins la tribu !

Le mercredi 17 septembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-17T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-17T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-17T15:00:00+02:00_2025-09-17T16:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR