Rencontre des bibliothécaires juniors Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 17 septembre 2025.
Tu as des idées ? Viens participer à la vie de la bibliothèque et du quartier !
Les bibliothécaires juniors, c’est un groupe de jeunes qui imaginent :
– des nouveaux projets pour la bibliothèque (décorations d’Halloween, lancement des Talents de ouf,..)
– des animations (lectures, ateliers créatifs, jeux,…)
Toutes les idées seront bienvenues, écoutées et discutées. On vous attend autour d’un goûter !
À partir de 7 ans
Le mercredi 17 septembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d'Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR