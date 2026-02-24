Rencontre des chorales Mouscardès
Rencontre des chorales Mouscardès dimanche 1 mars 2026.
Rencontre des chorales
Quiller Mouscardès Landes
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Venez assister à la rencontre des chorales du choeur du Gave de Saint Cricq du Gave et de la chorale des Arrigans qui vous proposent d’assister à un moment convivial autour de la musique.
Vente de patisseries maison et boissons.
Quiller Mouscardès 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 35
English : Rencontre des chorales
Come and join the choirs of Saint Cricq du Gave’s Choeur du Gave and the Arrigans choir for a convivial musical experience.
Home-made pastries and drinks for sale.
