Rencontre des chorales

Quiller Mouscardès Landes

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez assister à la rencontre des chorales du choeur du Gave de Saint Cricq du Gave et de la chorale des Arrigans qui vous proposent d’assister à un moment convivial autour de la musique.

Vente de patisseries maison et boissons.

Quiller Mouscardès 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 35

English : Rencontre des chorales

Come and join the choirs of Saint Cricq du Gave’s Choeur du Gave and the Arrigans choir for a convivial musical experience.

Home-made pastries and drinks for sale.

L’événement Rencontre des chorales Mouscardès a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans