Rencontre des enfants Les Patouilleurs du Dimanche Mutzig

Rencontre des enfants Les Patouilleurs du Dimanche

rue de l’Hôpital Mutzig Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-11 10:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11 2026-03-08 2026-06-07

La paroisse protestante propose une activité pour les enfants de 3-10 ans.

Elle a lieu le dimanche de 10 h à 11 h 30, une fois par mois, alternativement à Molsheim et à Mutzig, en même temps qu’ont lieu les célébrations Rendez-vous des familles .

Pendant que les parents et les ados participent à la célébration, les enfants peuvent se retrouver avec l’équipe d’animation des patouilleurs pour un temps de partage, de bricolage, de chants. .

rue de l’Hôpital Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 44 emmanuelle.koenig@yahoo.fr

