Rencontre des enfants Les Patouilleurs du Dimanche Mutzig

Rencontre des enfants Les Patouilleurs du Dimanche
rue de l’Hôpital Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11 2026-03-08 2026-06-07
La paroisse protestante propose une activité pour les enfants de 3-10 ans.
Elle a lieu le dimanche de 10 h à 11 h 30, une fois par mois, alternativement à Molsheim et à Mutzig, en même temps qu’ont lieu les célébrations Rendez-vous des familles .
Pendant que les parents et les ados participent à la célébration, les enfants peuvent se retrouver avec l’équipe d’animation des patouilleurs pour un temps de partage, de bricolage, de chants. .
rue de l’Hôpital Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 44 emmanuelle.koenig@yahoo.fr
