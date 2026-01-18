RENCONTRE DES ENSEMBLES À CORDES D’OCCITANIE Sète

RENCONTRE DES ENSEMBLES À CORDES D’OCCITANIE

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Suite au succès des précédentes éditions, l’auditorium Manitas de Plata vibrera à nouveau au son des cordes frottées !Violons, altos, violoncelles et contrebasses, venus de Béziers, Narbonne, Clermont l’Hérault, Servian, Gignac, Agde, Pérols, Saint-Jean-de-Védas, Etang de Thau et CRI de Sète se réunissent pour un événement exceptionnel ! Des ensembles à cordes venus de toute la région Occitanie, composés d’élèves et de professeurs d’écoles de musique et de conservatoires, offriront un moment unique de partage. Chaque ensemble présentera un programme éclectique avant de se réunir pour une pièce finale. Un rendez-vous vibrant… à ne surtout pas manquer !Direction: Anouk Legée Gratuit .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Following the success of previous editions, the Manitas de Plata auditorium will once again vibrate to the sound of bowed strings!

