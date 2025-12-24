Rencontre des lecteurs Prix du roman Cezam, Locminé

Rencontre des lecteurs Prix du roman Cezam

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Découvrez la nouvelle sélection de romans du Prix Cezam, et participez au vote de votre livre favori. Entrée libre et gratuite. A 11h. .

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

