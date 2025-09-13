Rencontre des livres et nous Médiathèque de Mimizan Mimizan
Rencontre des livres et nous Médiathèque de Mimizan Mimizan samedi 13 septembre 2025.
Rencontre des livres et nous
Médiathèque de Mimizan 3 Rue du Théâtre Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Les lecteurs se retrouvent pour partager leurs découvertes littéraires (leurs coups de coeurs!) .
Médiathèque de Mimizan 3 Rue du Théâtre Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 mediatheque@mimizan.com
English : Rencontre des livres et nous
German : Rencontre des livres et nous
Italiano :
Espanol : Rencontre des livres et nous
L’événement Rencontre des livres et nous Mimizan a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Mimizan