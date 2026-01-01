Rencontre des Orchestres Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults

Rencontre des Orchestres

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

Date(s) :

2026-01-31

L’École de Musique et Danse Maine Saosnois organise une rencontre des orchestres de l’EMD Maine Saosnois et et de l’Orchestre à l’École pour le plus grand plaisir des mélomanes !

Concert gratuit et ouvert à tous

Renseignements au 02 85 29 19 38 .

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 29 19 38 emd@mainesaosnois.fr

