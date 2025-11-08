Rencontre Des pommes oui, mais des bio ! Le Lion d’Angers Place Charles de Gaulle Le Lion-d’Angers

Rencontre Des pommes oui, mais des bio ! Le Lion d’Angers

Le Lion-d'Angers

Découvrez les pommes de leur culture en agriculture biologique, leurs caractéristiques et leurs usages, vous saurez tout sur les pommes ! Le samedi 8 novembre 2025 de 14h30 à 16h30 à la Maison de l’Alimentation Itinérante au Lion d’Angers.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

English :

Discover apples: from their cultivation in organic farming to their characteristics and uses, you’ll know everything there is to know about apples! Saturday, November 8, 2025 from 2:30 to 4:30 pm at the Maison de l’Alimentation Itinérante in Le Lion d’Angers.

German :

Entdecken Sie Äpfel: Von ihrem Anbau im ökologischen Landbau, ihren Eigenschaften und ihrer Verwendung erfahren Sie alles über Äpfel! Am Samstag, den 8. November 2025, von 14:30 bis 16:30 Uhr im Maison de l’Alimentation Itinerrante in Le Lion d’Angers.

Italiano :

Alla scoperta delle mele: da come vengono coltivate in agricoltura biologica alle loro caratteristiche e usi, saprete tutto quello che c’è da sapere sulle mele! Sabato 8 novembre 2025 dalle 14.30 alle 16.30 presso la Maison de l’Alimentation Itinérante a Le Lion d’Angers.

Espanol :

Descubra las manzanas: desde su cultivo en agricultura ecológica hasta sus características y usos, ¡sabrá todo lo que hay que saber sobre las manzanas! Sábado 8 de noviembre de 2025 de 14:30 a 16:30 en la Maison de l’Alimentation Itinérante de Le Lion d’Angers.

