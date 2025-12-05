Rencontre des producteurs et des créateurs Partie II La Boussole Paris

Au programme : dégustations, rencontres et coups de cœur avec

– Maison Barbier, charcuterie et salaisons de Franche Comté.

– Des Hommes et des bœufs vous propose des produits 100% bœuf français issus d’élevages partenaires,.

– Granola Di Laura, fabriquée de façon artisanale par Laura avec la meilleure sélection de fruits à coques et de céréales.

– Marylou Pâtisserie, spécialité fondant au chocolat

Le Baulois, spécialité fondante au Rhum Le Nantais. Fabrication artisanale. Sans Gluten, Praliné Noisette,

Élu Meilleur Fondant au Chocolat de France, @maryloupatisserielabaule,

– Stéphane Ryder, Les Pains bio de Stéphane, boulanger à Paris dans le 14ème, Stéphane fabrique des pains bio au levain 100% naturel, pétris à la main, cuits au feu de bois.

– Sophie Quancard se consacre pleinement à Cheval Quancard, le vignoble transmis par son père, acteur reconnu dans l’univers viticole bordelais, avec en son cœur le Château Vernay Bonfort, AOC Montagne Saint-Émilion. Un travail patient, engagé, où chaque millésime raconte le temps long et le respect du terroir.

– Moussou N’Dour, fondatrice de Seneafood, votre partenaire de confiance dédié à l’excellence des produits du monde.

– Claudia Curtis, fondatrice de Rosamia, une maison dédiée à l’excellence du savoir-faire artisanal italien.

– Laurenssia Von Piercen, artiste peintre à Paris dans le 14ème, Laurenssia Von Piercen s’est tournée vers la peinture abstraite, fascinée par la nature et l’univers pictural, elle a toujours été observatrice de mondes qui l’entourent et qui l’interpellent. Découvrez ses créations.

et bien d’autres…

Une occasion unique de soutenir l’artisanat et la création made in Paris 14ème.

On vous attend nombreux !

Fabrication sur place de galettes salées et crêpes sucrées

Rencontres gourmandes & créatives dans le 14ème ! Découvrez les trésors de nos producteurs et créateurs fabrication française du 5 au 7 décembre 2025 !

Du vendredi 05 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

dimanche

de 10h30 à 18h00

vendredi, samedi

de 10h30 à 19h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T11:30:00+01:00

fin : 2025-12-07T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T10:30:00+02:00_2025-12-05T19:30:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T19:30:00+02:00;2025-12-07T10:30:00+02:00_2025-12-07T18:00:00+02:00

La Boussole 15 Avenue Jean Moulin 75014 Paris

villagejeanmoulinfriant@gmail.com