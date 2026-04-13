Rencontre des Promeneurs du Net d’Auvergne-Rhône-Alpes, Hôtel de la Métropole de Lyon, Lyon

Rencontre des Promeneurs du Net d’Auvergne-Rhône-Alpes Jeudi 30 avril, 08h45 Hôtel de la Métropole de Lyon Métropole de Lyon

Sur invitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T08:45:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T08:45:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00

Pour nous accompagner dans nos réflexions, nous aurons l’honneur d’accueillir Jocelyn Lachance, sociologue, auteur de nombreux ouvrages comme « adolescence hypermoderne » et « Familles connectées », des ouvrages qui nous éclairent sur ce qu’ opère le numérique en terme de changement dans les comportements des jeunes et des familles. Cette journée sera ponctuée de temps forts avec conférence, ateliers, présentation de projets et outils à partager. Nous vous invitons à découvrir le programme.

Cette journée promet d’etre riche en échanges, imaginée et organisée par les coordinateurs de départements de la région Auvergne-Rhone-Alpes et soutenue par les CAF départemtales.

Programme (format PDF) : https://zoomacom.net/wiki/?PDN42Evenements/download&file=programme.pdf

Hôtel de la Métropole de Lyon 20 rue du Lac, 69003 LYON Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://zoomacom.net/wiki/?PDN42Evenements/download&file=programme.pdf »}]

Une journée dédiée à « la présence éducative des professionnels de la jeunesse et de la parentalité sur internet ». Promeneurs du Net