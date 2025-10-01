Rencontre des réalisateurs & Cinéma | L’Arche de Noé Centre Culturel Langeac

Rencontre des réalisateurs & Cinéma | L’Arche de Noé Centre Culturel Langeac mercredi 1 octobre 2025.

Rencontre des réalisateurs & Cinéma | L’Arche de Noé

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Début : 2025-10-01 20:30:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Projection du documentaire « L’Arche de Noé, les parcs animaliers, refuges des espèces menacées », en présence des réalisateurs, journalistes pour La Montagne. 0h 54min | Documentaire | De pôle image du groupe Centre France / La Montagne

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

English :

Screening of the documentary « L’Arche de Noé, les parcs animaliers, refuges des espèces menacées », in the presence of the filmmakers, journalists for La Montagne. 0h 54min | Documentary | De pôle image du groupe Centre France / La Montagne

German :

Vorführung des Dokumentarfilms « L’Arche de Noé, les parcs animaliers, refuges des espèces menacées », in Anwesenheit der Regisseure, Journalisten für La Montagne. 0h 54min | Dokumentarfilm | De pôle image du groupe Centre France / La Montagne

Italiano :

Proiezione del documentario « L’Arche de Noé, les parcs animaliers, refuges des espèces menacées », alla presenza dei registi, giornalisti de La Montagne. 0h 54min | Documentario | Dalla divisione immagine del gruppo Centre France / La Montagne

Espanol :

Proyección del documental « L’Arche de Noé, les parcs animaliers, refuges des espèces menacées », en presencia de los realizadores, periodistas de La Montagne. 0h 54min | Documental | De la división imagen del grupo Centre France / La Montagne

