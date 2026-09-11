Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Rencontre : « Des repères pour grandir : Espaces de jeux, temps et règles de vie au quotidien »

2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Rencontre : « Des repères pour grandir : Espaces de jeux, temps et règles de vie au quotidien »

Le Relais Petite Enfance vous propose six rendez-vous jusqu’à la fin de l’année : spectacles pour les tout-petits, conférence sur l’épuisement parental, salon de la petite enfance, rencontre autour des repères éducatifs et atelier créatif.

Parmi ces rendez-vous, participez à la rencontre « Des repères pour grandir : espaces de jeux, temps et règles de vie au quotidien », un temps d’échange autour des repères éducatifs et de l’organisation du quotidien des jeunes enfants.

– de 20h à 22h (ouverture à 19h30) et assistant(e)s maternel(le)s .

2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 56 10 44 relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr

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English :

Workshop: « Guidelines for Growth: Play Areas, Time, and Rules for Daily Life »

L’événement Rencontre : « Des repères pour grandir : Espaces de jeux, temps et règles de vie au quotidien » Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE