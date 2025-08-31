Rencontre des vieux volants de vercel Route de Pierrefontaine Vercel-Villedieu-le-Camp

Route de Pierrefontaine Parking FMI sortie Pierrefontaine, Vercel, Villedieu, le Camp. Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs

Gratuit

Début : 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-31

Rencontre des vieux volants de Vercel, le dimanche 31 août 2025, à partir de 10 heures

Véhicule Ancien, Moto, véhicule, militaire et véhicule d’exception.

Entrée libre buvette, restauration sur place repas le midi friture .

Route de Pierrefontaine Parking FMI sortie Pierrefontaine, Vercel, Villedieu, le Camp. Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 17 88 14 fma@fmuller.fr

