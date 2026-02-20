Rencontre dessinée La dialectique du calbute sale | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Rencontre dessinée La dialectique du calbute sale | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Début : 2026-03-07 15:30:00

2026-03-07

La dialectique du calbute sale réunit Ovidie, Audrey Lainé et Tancrède Ramonet pour explorer avec humour et acuité les traces du désir et les absences qui le suivent.

Entre récit, dessin live et analyse sociale, elles questionnent la mythologie de la conquête, les normes viriles et les désengagements affectifs, transformant honte, colère et incompréhension en une réflexion vivante sur le désir, les corps et les relations. .

