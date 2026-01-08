Rencontre Dévoreurs avec l’autrice Anne Langlois Médiathèque de Vernon Vernon
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 15:30:00
Anne Langlois, autrice du drôlissime Liberté, égalité et toilette sèche , coup de cœur des bibliothécaires et sélectionné dans le prix des Dévoreurs 2026 viendra rencontrer les lecteur.ices des médiathèques. .
