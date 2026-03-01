Rencontre d’exception avec Jeanne Benameur

Autoire Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Figure majeure des éditions Actes Sud et multi-primée (Grand Prix RTL/Lire), l'autrice livre une œuvre humaniste d'une rare puissance

Figure majeure des éditions Actes Sud et multi-primée (Grand Prix RTL/Lire), l'autrice livre une œuvre humaniste d'une rare puissance. Un rendez-vous unique autour d'une grande voix de la littérature contemporaine, éprise de liberté

.

Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A major figure at Actes Sud and a multi-award winner (Grand Prix RTL/Lire), the author delivers a humanist work of rare power

L’événement Rencontre d’exception avec Jeanne Benameur Autoire a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Vallée de la Dordogne