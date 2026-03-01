Rencontre d’exception avec Jeanne Benameur Autoire
Autoire Lot
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-04-05 17:00:00
Figure majeure des éditions Actes Sud et multi-primée (Grand Prix RTL/Lire), l'autrice livre une œuvre humaniste d'une rare puissance. Un rendez-vous unique autour d'une grande voix de la littérature contemporaine, éprise de liberté
Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47
English :
A major figure at Actes Sud and a multi-award winner (Grand Prix RTL/Lire), the author delivers a humanist work of rare power
