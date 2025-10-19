Rencontre Diabète de Type 1 l’Orbière Forcé

Rencontre Diabète de Type 1 l’Orbière Forcé dimanche 19 octobre 2025.

Rencontre Diabète de Type 1 l’Orbière

Forcé Mayenne

Début : 2025-10-19 12:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

L’AFD 53 propose une journée à L’Orbière pour les personnes diabétiques de Type 1 et leurs proches.

RDV à l’Orbière 53260 Forcé dimanche 19 octobre.

12h00 chacun apporte son pique-nique pour partager un moment convivial à l’abri.

14h00 accrobranche pour ceux qui le souhaitent en illimité tout l’après-midi

11 parcours adaptés pour tous les âges (dès 3 ans) et tous les niveaux.

Une belle journée pour partager, rire et se dépasser en famille et associer le diabète à de bons souvenirs. ??

Inscription gratuite mais obligatoire.

Le nombre de places pour l’accrobranche étant limité, ne tardez pas à réserver ! .

Forcé 53260 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 13 49 97 trocherielucie@gmail.com

English :

AFD 53 offers a day at L’Orbière for Type 1 diabetics and their families.

German :

Die AFD 53 bietet einen Tag in L’Orbière für Menschen mit Typ-1-Diabetes und ihre Angehörigen an.

Italiano :

AFD 53 organizza una giornata a L’Orbière per i diabetici di tipo 1 e le loro famiglie.

Espanol :

La AFD 53 organiza una jornada en L’Orbière para los diabéticos de tipo 1 y sus familias.

L’événement Rencontre Diabète de Type 1 l’Orbière Forcé a été mis à jour le 2025-10-07 par LAVAL TOURISME