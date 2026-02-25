Rencontre & discussion La philosophie, ça sert à rien ! Loches

Rencontre & discussion La philosophie, ça sert à rien !

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 19:30:00

2026-03-27

Et si on osait demander la philosophie, ça sert vraiment à quelque chose ?

Venez en discuter lors d’une rencontre conviviale et ouverte à tous, sans jargon ni prise de tête ! Animée par Bérengère Simonin, professeur de philosophie.

Venez en discuter lors d’une rencontre conviviale et ouverte à tous ! Animée par Bérengère Simonin, professeur de philosophie, cette discussion propose d’explorer ensemble, sans jargon ni prise de tête, les grandes questions du quotidien le bonheur, la liberté, les choix, l’amour…

Pas besoin d’avoir lu Platon, Nietzsche ou Simone de Beauvoir pour venir la philosophie commence souvent par une question toute simple… et une envie de discuter.

Enfants, ados, adultes ; curieux et sceptiques ; lecteurs ou non-lecteurs venez comme vous êtes, pour partager ce moment convivial.

La discussion se poursuivra autour d’un apéritif pour continuer les échanges. .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

