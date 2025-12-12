Rencontre-discussion Violences sexistes et sexuelles et justice Fougères
Rencontre-discussion Violences sexistes et sexuelles et justice Fougères jeudi 8 janvier 2026.
Rencontre-discussion Violences sexistes et sexuelles et justice
18 Rue de Vitré Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 19:00:00
fin : 2026-01-08 21:00:00
Date(s) :
2026-01-08
L’association Les oiseaux de la tempête vous propose, au coquelicot, une rencontre-discussion essentielle sur les violences sexistes et sexuelles et la justice. Cet échange accueillera la philosophe Marie Chartron, autrice de Penser les violences sexuelles , et la militante Victoria Berni-André, formatrice en gestion des violences. Cette soirée est une occasion d’approfondir la réflexion sur ces réalités complexe. Des tapas et de la soupe seront disponibles à prix libre (espèces uniquement). .
18 Rue de Vitré Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
L’événement Rencontre-discussion Violences sexistes et sexuelles et justice Fougères a été mis à jour le 2025-12-12 par OT FOUGERES