Rencontre-discussion Violences sexistes et sexuelles et justice

18 Rue de Vitré Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 19:00:00

fin : 2026-01-08 21:00:00

Date(s) :

2026-01-08

L’association Les oiseaux de la tempête vous propose, au coquelicot, une rencontre-discussion essentielle sur les violences sexistes et sexuelles et la justice. Cet échange accueillera la philosophe Marie Chartron, autrice de Penser les violences sexuelles , et la militante Victoria Berni-André, formatrice en gestion des violences. Cette soirée est une occasion d’approfondir la réflexion sur ces réalités complexe. Des tapas et de la soupe seront disponibles à prix libre (espèces uniquement). .

18 Rue de Vitré Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

L’événement Rencontre-discussion Violences sexistes et sexuelles et justice Fougères a été mis à jour le 2025-12-12 par OT FOUGERES