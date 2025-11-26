Rencontre discussion Zones de (non)être Montbéliard

Rencontre discussion Zones de (non)être

L’autrice journaliste Louisa Yousfi et l’artiste plasticien Nicolas Daubanes se sont associé·es pour la réalisation d’une œuvre commune présentée dans l’exposition Zones de(non)être. Iels vous proposent de vous raconter cette collaboration atypique, leurs sources d’inspiration et de mises en action lors d’une rencontre discussion animée par Adeline Lépine, directrice du 19, Crac et co-curatrice de l’exposition.

La rencontre sera suivie par un échange avec la salle et la possibilité d’une séance de dédicaces d’ouvrages des deux intervenant·es.

Le 19, Crac Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 13 47 mediation@le19crac.com

