Rencontre d'orchestres Musica'LS – Aurec-sur-Loire 15 juin 2025

Haute-Loire

Rencontre d’orchestres Musica’LS Parc du Château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Orchestra’LS invite Veauche et l’harmonie Epérance de Vernosc-lès-Annonay pour un grand concert gratuit dans le parc du Château d’Aurec.

Venez nombreux fêter la musique avec nous !



Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.

.

Parc du Château

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 24 10

English :

Orchestra’LS invites Veauche and the Epérance brass band from Vernosc-lès-Annonay for a free concert in the grounds of the Château d’Aurec.

Come and celebrate music with us!



In case of bad weather, the concert will take place in the Salle des Fêtes.

German :

Orchestra’LS lädt Veauche und die Harmonie Epérance aus Vernosc-lès-Annonay zu einem großen Gratiskonzert im Park des Schlosses von Aurec ein.

Kommen Sie zahlreich und feiern Sie mit uns die Musik!



Ausweichen in den Festsaal bei schlechtem Wetter.

Italiano :

Orchestra’LS invita Veauche e la banda di ottoni Epérance di Vernosc-lès-Annonay a un concerto gratuito nel parco del Castello d’Aurec.

Venite a festeggiare la musica con noi!



In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Salle des Fêtes.

Espanol :

Orchestra’LS invita a Veauche y a la banda de música Epérance de Vernosc-lès-Annonay a un concierto gratuito en el recinto del castillo de Aurec.

¡Venga a celebrar la música con nosotros!



En caso de mal tiempo, el concierto tendrá lugar en la Salle des Fêtes.

