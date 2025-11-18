Rencontre Douce et Flippé – Festival ExtrAnimation Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 11:15 – 12:15

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr Tout public

« Douce », c’est la série animée qui bouscule les clichés sur la maternité et la féminité. « Immature, cash, imparfaite… et terriblement attachante ». »Flippé », adapté de la BD de Théo Grosjean, raconte l’histoire d’un jeune homme qui tente chaque jour de survivre à son odyssée dans cet univers impitoyable qu’est la vie moderne. Lors d’ExtrAnimation, leurs réalisatrice et réalisateur respectif, Isabelle Lenoble et Mothy, échangent autour de l’écriture de ces séries courtes humoristiques pour les adultes. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.extranimation.fr/