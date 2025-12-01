Rencontre : Drancy et le Struthof : des camps nazis aux lieux d’internement de l’épuration Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Rencontre : Drancy et le Struthof : des camps nazis aux lieux d’internement de l’épuration Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 14 décembre 2025.

On le sait peu : après la Libération, des lieux comme Drancy ou le Struthof, anciens camps d’internement et de concentration sous l’Occupation, ont été réutilisés pour enfermer des hommes et des femmes accusés de collaboration. Ils deviennent alors les symboles d’une épuration à la fois complexe et controversée. Avec nos invités, nous reviendrons sur cet usage méconnu et porterons une attention particulière à la place des femmes dans cette période troublée – résistantes célébrées, mais aussi collaboratrices, souvent confrontées à des formes spécifiques de répression.

En présence de Frédérique Neau‑Dufour, historienne et autrice, et Fabien Lostec, historien.

Animée par Eduardo Castillo, journaliste.

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

Navette Paris – Drancy proposée ce jour-là

13h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17h45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Le dimanche 14 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

