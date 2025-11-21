RENCONTRE DU CERCLE OCCITAN Loupian

Loupian Hérault

Début : 2025-11-21

2025-11-21

Rencontrez Sèrgi Labatut, romancier et peintre originaire d’Albi. Passionné de littérature occitane, française et américaine, il revendique l’influence d’auteurs tels que Joyce, Borges ou Manciet. On lui doit notamment L’Esquinador, Est o las orasons, Cronicas de viatge, L’òdi del cercle, Temps perduts et, plus récemment, Lo Grand Aigat. Son œuvre, à la fois poétique et libre, explore avec curiosité et audace des territoires littéraires encore inexplorés. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

