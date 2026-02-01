Rencontre du Circonflexe L’économie circulaire Nogent-le-Rotrou

Rencontre du Circonflexe L’économie circulaire

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Cette rencontre du Circonflexe se fera autour du thème de l’économie circulaire. Elle sera animée par Pauline Serreau, du SICTOM de Nogent le Rotrou. Suivi d’un repas sur réservation.

Vendredi 13 février à 18h30 I Le Circonflexe 24 rue de la Herse.

Un chapeau sera à votre disposition. Aussi en réservant dès à présent auprès du Circonflexe au 06 81 49 02 71, vous pourrez également rester pour notre repas pris en commun à l’issue de nos échanges, moment toujours chaleureux autour de notre intervenant.

Repas sur place hors boisson 15€

Nous espérons donc vous recevoir bientôt !! .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71

English :

This Circonflexe meeting will focus on the theme of the circular economy. It will be hosted by Pauline Serreau, from SICTOM de Nogent le Rotrou. Followed by a meal (reservation required).

Friday February 13 at 6:30pm I Le Circonflexe 24 rue de la Herse.

