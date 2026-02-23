Rencontre du Fanzinat – 5ème édition Le Jardin Moderne Rennes Samedi 28 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Un temps fort culturel pour tous les amateurs de création graphique et d’édition alternative.

**Les Rencontres du Fanzinat reviennent pour une cinquième édition** haute en couleurs. L’événement se tiendra **le samedi 28 février 2026, de 14h à 20h, au Jardin Moderne**, **au 11 rue du Manoir de Servigné.**

Proposée en entrée à prix libre, la manifestation invite le public à découvrir l’univers foisonnant du fanzine et de l’édition indépendante.

**Au programme :** rencontres avec des auteurs, discussions, expositions et atelier dessin, offrant aux curieux comme aux passionnés un espace d’échange et de création.

Cette édition mettra à l’honneur deux invités : **Trashy Kary** (Les Nouvelles Métalliques), et **Stéphane Oiry** (Les héros du peuple sont immortels). Une occasion privilégiée de dialoguer avec des artistes aux univers singuliers.

Un temps fort culturel à ne pas manquer pour tous les amateurs de création graphique et d’édition alternative.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T20:00:00.000+01:00

1

massprod@massprod.com 06 26 46 41 66

Le Jardin Moderne 11 rue du Manoir de Servigné 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

