RENCONTRE DU GROUPE LECTURE Saint-André-de-Sangonis
RENCONTRE DU GROUPE LECTURE Saint-André-de-Sangonis vendredi 13 février 2026.
RENCONTRE DU GROUPE LECTURE
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Venez parler de vos coups de coeur de lecture.
Venez parler de vos coups de coeur de lecture. .
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 83 19 56 39 lasaucestandre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and talk about your favorite books.
L’événement RENCONTRE DU GROUPE LECTURE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-01-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT