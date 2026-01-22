RENCONTRE DU GROUPE LECTURE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez parler de vos coups de coeur de lecture.

Venez parler de vos coups de coeur de lecture. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 83 19 56 39 lasaucestandre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and talk about your favorite books.

L’événement RENCONTRE DU GROUPE LECTURE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-01-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT