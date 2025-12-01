Rencontre du Saint-Georges Club « Edward Hooper » Relais du Bois Saint Georges Saintes
Rencontre du Saint-Georges Club « Edward Hooper » Relais du Bois Saint Georges Saintes vendredi 19 décembre 2025.
Rencontre du Saint-Georges Club « Edward Hooper »
Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Conférence et diner au Relais du Bois Saint-Georges.
Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 50 99 info@relaisdubois.com
English :
Conference and dinner at Relais du Bois Saint-Georges.
German :
Konferenz und Abendessen im Relais du Bois Saint-Georges.
Italiano :
Conferenza e cena al Relais du Bois Saint-Georges.
Espanol :
Conferencia y cena en el Relais du Bois Saint-Georges.
