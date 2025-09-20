Rencontre d’un artisan d’art Le Potager du Dauphin Meudon

Rencontre d’un artisan d’art Le Potager du Dauphin Meudon samedi 20 septembre 2025.

Rencontre d’un artisan d’art 20 et 21 septembre Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Christelle Le Bloas fondatrice de l’atelier « Arts du Vitrail et de la Laque » sera heureuse de vous recevoir dans son atelier meudonnais.

L’occasion de découvrir deux savoir faire alliant tradition et modernité et d’échanger sur vos projets.

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Rencontre d’un artisan d’art

@villedemeudon