Rencontre « D’une mairie à l’autre » Salle Rivat, Maison du Peuple Vénissieux

Rencontre « D’une mairie à l’autre » Salle Rivat, Maison du Peuple Vénissieux samedi 20 septembre 2025.

Rencontre « D’une mairie à l’autre » Samedi 20 septembre, 17h00 Salle Rivat, Maison du Peuple Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez l’histoire de Vénissieux à travers celle de ses deux mairies emblématiques de deux époques : de la riche bourgade agricole à la cité des grands ensembles. L’occasion d’aborder aussi l’avenir du patrimoine vénissian avec la future Maison des Mémoires Olga-Bancic.

Salle Rivat, Maison du Peuple 8 Boulevard Laurent Gérin, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Salle municipale

Découvrez l’histoire de Vénissieux à travers celle de ses deux mairies emblématiques de deux époques : de la riche bourgade agricole à la cité des grands ensembles. L’occasion d’aborder aussi du avec…

Ville de Vénissieux – Maison des mémoires Olga Bancic – Fonds Martine et Sylvaine Dupic