Rencontre, échange avec Johary RAVALOSON Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine Saint-Denis

Rencontre, échange avec Johary RAVALOSON Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine Saint-Denis vendredi 3 octobre 2025.

Rencontre, échange avec Johary RAVALOSON Vendredi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Tribunal des cailloux

Johary Ravaloson vit et travaille entre Madagascar et la France.

Il nous présentera son roman :

Une adolescente, soutenue par son amoureuse, porte plainte contre son père qui la violait depuis ses huit ans, mais c’est l’amoureuse, majeure, qui est envoyée en prison pour « relation contre-nature avec une mineure de son sexe ». Ces prémisses sont tirées d’un fait divers qui s’est passé à Antananarivo (Madagascar), au début de la crise sanitaire ; le développement comme les personnages, situés dans le même cadre mais d’un point de vue décalé, ne relèvent cependant que de la fiction.

Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine 1 Allée des Pierres de Lune, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 La Source La Réunion La Réunion 0262904990 https://lecturepublique.cinor.org

Tribunal des cailloux

Odile Motelet