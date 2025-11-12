Rencontre échange Lancement du mois Renaudot Place Sainte-Croix Loudun

Rencontre échange Lancement du mois Renaudot Place Sainte-Croix Loudun mercredi 12 novembre 2025.

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun Vienne

Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12

2025-11-12

Rencontre échange pour adultes et adolescents Entrée libre
Venez donner votre avis sur les romans de la sélection et échanger avec les juré.e.s lycéen.ne.s   .

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26  mediatheque@ville-loudun.fr

L’événement Rencontre échange Lancement du mois Renaudot Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais