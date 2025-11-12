Rencontre échange Lancement du mois Renaudot Place Sainte-Croix Loudun
Rencontre échange Lancement du mois Renaudot Place Sainte-Croix Loudun mercredi 12 novembre 2025.
Rencontre échange Lancement du mois Renaudot
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Rencontre échange pour adultes et adolescents Entrée libre
Venez donner votre avis sur les romans de la sélection et échanger avec les juré.e.s lycéen.ne.s .
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque@ville-loudun.fr
English : Rencontre échange Lancement du mois Renaudot
German : Rencontre échange Lancement du mois Renaudot
Italiano :
Espanol : Rencontre échange Lancement du mois Renaudot
L’événement Rencontre échange Lancement du mois Renaudot Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais