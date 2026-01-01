Rencontre échanges A la découverte de la bibliothérapie Médiathèque Loudéac
samedi 31 janvier 2026.
Rencontre échanges A la découverte de la bibliothérapie
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d'Armor
14:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Animée par Lénaïg Fitamant, bibliothérapeute et ancienne bibliothécaire
Quels sont les bienfaits de la bibliothérapie ? Comment la mettre en place et l’utiliser ? Histoire, propriétés, mise en pratique ou encore jeux d’écritures, Lénaïg Fitamant vous propose une découverte interactive de cette pratique qui utilise les livres comme outil de soutien émotionnel, de réflexion personnelle et de développement de soi.
Et vous, quel est votre rapport au livre ?
Pour ados-adultes. Gratuit, sur inscription. Durée 2h. .
