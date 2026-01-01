Rencontre échanges A la découverte de la bibliothérapie Médiathèque Loudéac

Rencontre échanges A la découverte de la bibliothérapie

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Animée par Lénaïg Fitamant, bibliothérapeute et ancienne bibliothécaire

Quels sont les bienfaits de la bibliothérapie ? Comment la mettre en place et l’utiliser ? Histoire, propriétés, mise en pratique ou encore jeux d’écritures, Lénaïg Fitamant vous propose une découverte interactive de cette pratique qui utilise les livres comme outil de soutien émotionnel, de réflexion personnelle et de développement de soi.

Et vous, quel est votre rapport au livre ?

Pour ados-adultes. Gratuit, sur inscription. Durée 2h. .

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Rencontre échanges A la découverte de la bibliothérapie Loudéac a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Bretagne Centre