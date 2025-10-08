Rencontre ECHO avec Gérald Bronner Station Ausone Bordeaux

Rencontre ECHO avec Gérald Bronner Station Ausone Bordeaux mercredi 8 octobre 2025.

Rencontre ECHO avec Gérald Bronner Mercredi 8 octobre, 18h00 Station Ausone Gironde

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T18:00 – 2025-10-08T19:00

Fin : 2025-10-08T18:00 – 2025-10-08T19:00

Rencontrez Gérald Bronner, sociologue et professeur de sociologie à la Sorbonne, autour de son dernier livre « À l’assaut du réel : vers la post-réalité ? » aux éditions PUF.

Une réflexion sur le rapport des sociétés modernes au réel et sur la volonté humaine de transformer la réalité pour la plier à ses désirs. Gerald Bronner explore la manière dont notre époque permet de concrétiser cette lutte, grâce à la combinaison de nouveaux récits et d’outils technologiques, et identifie différentes stratégies contemporaines pour affronter le réel, qu’il s’agisse de l’éviter, de le corrompre ou d’en assouplir les frontières.

RDV jeudi 8 octobre à la Station Ausone à Bordeaux de 18h à 19h, ou en direct sur la chaine YouTube de la librairie Mollat et le compte Facebook de Cap Sciences (le replay sera disponible sur YouTube).

Station Ausone 8 rue de la vieille tour, bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/rencontre-echo-gerald-bronner/ »}]

Rencontrez Gérald Bronner, sociologue et professeur de sociologie à la Sorbonne, autour de son dernier livre « À l’assaut du réel : vers la post-réalité ? » aux éditions PUF. sociologie société