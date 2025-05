Rencontre ECHO avec Lionel Naccache – Station Ausone Bordeaux, 11 juin 2025 16:00, Bordeaux.

Rencontre ECHO avec Lionel Naccache Mercredi 11 juin, 18h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-11T18:00:00+02:00 – 2025-06-11T19:00:00+02:00

Fin : 2025-06-11T18:00:00+02:00 – 2025-06-11T19:00:00+02:00

Rencontrez Lionel Naccache, neurologue et spécialiste des neurosciences cognitives, autour de son dernier livre « Sujet, es-tu là ?» aux éditions Odile Jacob / France-Culture.

Partant de la conscience, le neuroscientifique et neurologue explore des thèmes variés qui ramènent au sujet : l’empathie, les cartes mentales, Alzheimer, l’exploration du sommeil, les neuropuces, ChatGPT, entre autres. Des commentaires conjuguant science, philosophie et littérature enrichissent ces chroniques réalisées sur France Culture en 2023 et 2024. ©Electre 2025

RDV mercredi 11 juin à la Station Ausone à Bordeaux de 18h à 19h, ou en direct sur la chaine YouTube de la librairie Mollat et le compte Facebook de Cap Sciences (le replay sera disponible sur YouTube).

Station Ausone 8 rue de la vieille tour, bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/rencontre-echo-lionel-naccache/ »}]

Rencontrez Lionel Naccache, neurologue et spécialiste des neurosciences cognitives, autour de son dernier livre « Sujet, es-tu là ?» aux éditions Odile Jacob / France-Culture. neurologie neurosciences