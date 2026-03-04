Rencontre ECHO avec Patrick Boucheron, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre ECHO avec Patrick Boucheron, Station Ausone, Bordeaux jeudi 19 mars 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:30:00+01:00
Fin : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:30:00+01:00
En partenariat avec Cap Sciences.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/1X92O
« Une histoire globale et sociale de la deuxième pandémie de peste qui se diffuse en Europe à partir de 1347 prenant appui sur les progrès conjoints de l’archéologie funéraire et de l’anthropologie mais aussi de la microbiologie et des sciences de l’environnement. » ©Electre 2026
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Venez rencontrer Patrick Boucheron pour une rencontre autour de son livre « Peste noire » aux éditions du Seuil. Dans le cadre du cycle ECHO en partenariat avec Cap Sciences.