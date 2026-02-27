Rencontre : écrire les violences sexuelles Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

avec Céline Rastello, journaliste au Nouvel Observateur qui a suivi « le procès Pelicot » et Véronique Leroux-Hugon, membre de l’Association Pour l’Autobiographie pour des lectures d’extraits de textes du fonds A.P.A.

Journaliste au service Enquêtes du Nouvel Obs, Céline Rastello travaille sur les violences sexuelles depuis plus de dix ans. Elle a notamment travaillé sur la pédocriminalité dans l’Eglise, le travail de la Ciase puis de la Ciivise. Elle a couvert le procès dit « des viols de Mazan » et celui de l’ancien chirurgien pédocriminel Joël Le Scouarnec.

L’Association pour l’Autobiographie est une association nationale créée en 1992 à l’initiative du chercheur en littérature, professeur et écrivain Philippe Lejeune et de Chantal Chaveyriat-Dumoulin afin de permettre de conserver les archives autobiographiques inédites des particuliers, considérées comme une ressource précieuse pour la recherche et le patrimoine.

Reconnue d’intérêt général, l’APA réunit des personnes intéressées par la démarche autobiographique autour du fonds d’archives unique en son genre qu’elle a constitué depuis plus de 30 ans, et qu’elle continue à faire croître, de son programme d’action culturelle et de ses nombreuses publications.

À l’occasion du mois des luttes pour les droits des femmes, la bibliothèque vous invite à une rencontre autour de l’écriture des violences sexuelles.

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h00 à 20h45

gratuit

accès gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T21:45:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T19:00:00+02:00_2026-03-25T20:45:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

+33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill et trouvez le meilleur itinéraire

