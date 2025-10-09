Rencontre Elisée Reclus par Isabelle Louviot Ossès

Rencontre Elisée Reclus par Isabelle Louviot

Rencontre Elisée Reclus par Isabelle Louviot.

Venez (re) découvrir Elisée Reclus (1830-1905), anarchiste, géographe, voyageur et écrivain ! L’occasion de réhabiliter un grand penseur méconnu et pourtant avant-gardiste à travers cette biographie illustrée. .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com

