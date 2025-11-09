Rencontre Elvine Comelet Mers-les-Bains
Rencontre Elvine Comelet Mers-les-Bains dimanche 9 novembre 2025.
Rencontre Elvine Comelet
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
Date(s) :
2025-11-09
Dans le cadre de l’exposition partagée à l’Espace Prévert, Elvine Comelet viendra peindre devant vous et vous présentera ses techniques…
Tout public | Entrée libre
Dans le cadre de l’exposition partagée à l’Espace Prévert, Elvine Comelet viendra peindre devant vous et vous présentera ses techniques…
Tout public | Entrée libre .
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46
English :
As part of the shared exhibition at Espace Prévert, Elvine Comelet will come and paint in front of you and show you her techniques…
Open to all | Free admission
German :
Im Rahmen der gemeinsamen Ausstellung im Espace Prévert wird Elvine Comelet vor Ihnen malen und Ihnen ihre Techniken vorstellen…
Alle Altersgruppen | Freier Eintritt
Italiano :
Nell’ambito della mostra condivisa all’Espace Prévert, Elvine Comelet verrà a dipingere davanti a voi e vi mostrerà le sue tecniche…
Aperto a tutti | Ingresso libero
Espanol :
En el marco de la exposición compartida en el Espace Prévert, Elvine Comelet vendrá a pintar delante de usted y le mostrará sus técnicas…
Abierto a todos | Entrada gratuita
L’événement Rencontre Elvine Comelet Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS