Rencontre Elvine Comelet Mers-les-Bains

Rencontre Elvine Comelet

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Dans le cadre de l’exposition partagée à l’Espace Prévert, Elvine Comelet viendra peindre devant vous et vous présentera ses techniques…

Tout public | Entrée libre

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46

English :

As part of the shared exhibition at Espace Prévert, Elvine Comelet will come and paint in front of you and show you her techniques…

Open to all | Free admission

German :

Im Rahmen der gemeinsamen Ausstellung im Espace Prévert wird Elvine Comelet vor Ihnen malen und Ihnen ihre Techniken vorstellen…

Alle Altersgruppen | Freier Eintritt

Italiano :

Nell’ambito della mostra condivisa all’Espace Prévert, Elvine Comelet verrà a dipingere davanti a voi e vi mostrerà le sue tecniche…

Aperto a tutti | Ingresso libero

Espanol :

En el marco de la exposición compartida en el Espace Prévert, Elvine Comelet vendrá a pintar delante de usted y le mostrará sus técnicas…

Abierto a todos | Entrada gratuita

