Rencontre emploi handicap Sud 77 Nemours – Agence Montereau-Fault-Yonne Nemours

Rencontre emploi handicap Sud 77 Jeudi 20 novembre, 10h00 Nemours – Agence Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T11:00:00

Fin : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T11:00:00

A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en Situation de Handicap, Cap Emploi et France Travail vous invitent à la Rencontre Handicap Sud 77. Ce forum de l’emploi, entièrement gratuit, est une occasion unique de découvrir et de rencontrer des entreprises dynamiques et engagées pour l’inclusion. Venez découvrir les opportunités qui vous attendent et échangez avec des employeurs de divers secteurs prêts à miser sur vos talents. Ne manquez pas cette chance exceptionnelle de

Nemours – Agence Montereau-Fault-Yonne 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Ile-de-France

