Rencontre Employeurs – Industrie Agroalimentaire Nîmes – Agence NIMES SAINT CESAIRE Nîmes mardi 4 novembre 2025.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance dans l’industrie agroalimentaire ? Ne manquez pas la Rencontre Employeurs organisée le mardi 4 novembre à la maison de la Région de Nîmes. Cet événement est l’occasion idéale pour échanger directement avec les entreprises du secteur qui recrutent (HARIBO, OLIVES AND CO, HUILERIE CAUVIN, DUC, POPPIES, HUILERIE EMILE NOEL) Venez découvrir les métiers, les opportunités de formation et les perspectives d’évolution dans un secteur e

Nîmes – Agence NIMES SAINT CESAIRE 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie

