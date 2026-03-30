Rencontre en ciel pur Couleurs végétales & ciel imaginaire Saint-Véran Saint-Véran
Rencontre en ciel pur Couleurs végétales & ciel imaginaire Saint-Véran Saint-Véran dimanche 5 juillet 2026.
Rencontre en ciel pur Couleurs végétales & ciel imaginaire
Saint-Véran Place de la Mairie Saint-Véran Hautes-Alpes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-05
Atelier créatif et sensoriel autour des pigments naturels découvre comment extraire des couleurs à partir de plantes, fleurs et végétaux pour composer ta propre palette. Expérimente ensuite ces teintes uniques en peignant ton propre ciel.
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Saint-Véran Place de la Mairie Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18 info@guillestroisqueyras.com
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English :
Creative, sensory workshop on natural pigments: discover how to extract colors from plants, flowers and vegetables to create your own palette. Then experiment with these unique hues by painting your own sky.
L’événement Rencontre en ciel pur Couleurs végétales & ciel imaginaire Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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